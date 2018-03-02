احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 حوادث، 6 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 2 2018 - 10:00
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الإمام الخامنئي خلال استقباله وزير الأوقاف السوري: نأمل أن نرى ذلك اليوم وأنتم تُصلّون في القدس ولن يتأخر وسيكون قريباً
الإمام الخامنئي: إذا كان قرارنا نحن وأنتم وجميع أركان المقاومة في المنطقة قراراً حازماً لا يمكن للعدو أن يقوم بأي حماقة
الإمام الخامنئي: سوريا اليوم واقفة في الخط الأمامي ومسؤوليتنا دعم ثباتها
الإمام الخامنئي: الرئيس بشار الأسد برز بصورة مناضل ومقاوم عظيم ووقف بثبات وصلابة وهذا يشكل أهمية كبرى لأي شعب
الإخبارية السورية: معلومات مؤكدة بأن المجموعات الإرهابية بالغوطة تخطط لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيمائية
الإخبارية السورية: تعليمات باستخدام مواد سامة قرب خطوط المواجهة واستهداف المدنيين لاتهام الجيش السوري من قبل دول غربية
الدفاع الروسية: خلال 3 أيام لم يتسنَّ إخراج المدنيين من الغوطة الشرقية حيث يحتجزهم المسلّحون قسراً ويعرقلون خروجهم
الدفاع الروسية: المسلّحون ينتهكون نظام وقف إطلاق النار في 5 محافظات سورية وفي الغوطة الشرقية
الولايات المتحدة تطلب من مجلس الأمن الدولي تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا
الجيش التركي: مقتل 8 جنود أتراك وإصابة 13 آخرين في الاشتباكات مع "الوحدات الكردية" في عفرين بريف حلب الشمالي
سانا: إستشهاد 3 مدنيين وجرح 2 بغارات لطائرات ما يسمى "التحالف الدولي" على قرية الصفاوي بريف الحسكة الجنوبي الشرقي
قائد الجيش اللبناني يؤكد الجهوزية لمواجهة أيّ عدوان إسرائيلي أو محاولة من قبل العدو لقضم جزء من الحدود البرية والبحرية
العماد جوزيف عون: الجيش لديه كامل الإرادة للدفاع عن الحقوق بكل وسائله وإمكاناته المتاحة مهما تصاعدت تهديدات العدو
العماد عون يؤكد مواصلة رصد الخلايا الإرهابية وتفكيكها وترسيخ الاستقرار وإجراء التحضيرات لمواكبة الاستحقاق النيابي
قوات الاحتلال تعتقل عدداً من الفلسطينيين خلال اقتحام مناطق مختلفة في القدس والضفة الغربية المحتلتين
مصادر يمنية: قصف مدفعي على تجمعات الجنود السعوديين قي موقع الحسكول في جيزان
تركيا: الحكم بالسجن عامين ونصف على النائب عن حزب الشعوب الديموقراطي "ديليك أوجلان" بتهمة الدعاية الارهابية
أرمينيا تعلن إلغاء اتفاقيات التطبيع مع تركيا متهمة أنقرة بعدم استعدادها للمصادقة على هذه الاتفاقيات ولا تطبيقها
أفغانستان: قتيل و4 جرحى من المدنيين في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف موكباً لقوات أجنبية شرق كابول
بريطانيا: رئيسة الحكومة تجري محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي حول مستقبل التجارة الخارجية ما بعد بريكست
البنتاغون: العرض العسكري الذي أمر الرئيس دونالد ترامب بتنظيمه سيجري قرابة 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل
وفاة 57 شخصاً بينهم 21 في بولندا نتيجة موجة الثلج والصقيع السيبيري التي تضرب الدول الأوروبية منذ يوم الجمعة الماضي
إعادة افتتاح مطار جنيف في سويسرا بعد إغلاقه بسبب التساقط الكثيف للثلوج
أذربيجان: مقتل 30 شخصاً على الأقل جراء حريق داخل عيادة لتأهيل المدمنين في باكو
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية: 6 حوادث، 6 جرحى
منذ 33 mins
2 March، 2018
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اذربيجان: 30 قتيلا على الاقل في حريق داخل عيادة للمدمنين في العاصمة باكو
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