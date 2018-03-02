كشف عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” خليل الحية أن زيارة وفد الحركة الأخيرة برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة اسماعيل هنية لمصر جاءت بطلب من “حماس” لمتابعة ملفات متعددة.

وأشار الحية في حديث له مساء الخميس الى أن “الزيارة كان لها أهداف متعددة من بينها العلاقة بين مصر والحركة والبناء على ما تم تحقيقه خلال الأعوام الماضية”، وتابع “كما تم البحث في الأوضاع الانسانية والآلام التي يعيشها شعبنا في قطاع غزة بالإضافة الى ملف المصالحة وآفاقها وسبل بث الحياة فيها ودفع عجلتها الى الأمام”.

وأضاف الحية أن “اللقاءات مع الأشقاء في مصر بحثت القضية الفلسطينية وما تتعرض لها من مشاريع تصفية وتنكر سلطات الاحتلال لحقوق شعبنا”، وتابع “كما تم التباحث حول الملف الأمني بين مصر وقطاع غزة من خلال أمن الحدود ودورنا تجاه مصر وحفظ حدودها بحيث لا يدخلها من يسوؤها”.

وأوضح الحية أن “السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية كما هي ولم تتغير بل إن هناك تصميم أكثر من قبل تجاه تخفيف معاناة أهلنا في قطاع غزة في مجالات متعددة”، ولفت الى أن “مصر تدرس فعاليا التخفيف من معاناة شعبنا في غزة كما إنهم يدرسون آليات لتطوير وفتح معبر رفح على مدار الساعة وأن هناك تصميم على فتح المعبر وبحث امكانية ان يكون الاغلاق استثنائياً وفق الظروف الأمنية في سيناء”.

المصدر: فلسطين اليوم