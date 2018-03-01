نقلت الإخبارية السورية عن مصدر عسكري سوري تأكيده أنه تم الحصول على معلومات مؤكدة تفيد أن المجموعات الإرهابية في الغوطة الشرقية “جبهة النصرة و “فيلق الرحمن” و “أحرار الشام” يخطّطون لمسرحية الاستخدام المزعوم للأسلحة الكيميائية من قبل الجيش العربي السوري.

وأشارت الغخبارية إلى أن قادة هذه التنظيمات الإرهابية تلقت تعليمات لاستخدام مواد سامة بالقرب من خطوط المواجهة مع الجيش العربي السوري واستهداف المدنيين، لاتهام الجيش العربي السوري والدولة السورية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ودول غربية أخرى باستخدام هذه الأسلحة.

وأكد المصدر العسكري أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تجدد تأكيدها عدم امتلاكها للأسلحة الكيميائية، كما أنها لا تملك أي خطط لامتلاك هذه الأسلحة أو استخدامها في أي مكان أو زمان.

المصدر: الاخبارية السورية