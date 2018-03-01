بدأت المملكة العربية السعودية الخميس بإصدار تراخيص لدور العرض السينمائي تمهيدا لاعادة فتحها بعد رفع حظر استمر لعقود ضمن خطة اصلاحات واسعة. وقالت وزارة الثقافة والاعلام إنها “استكملت جميع الشروط، لاقرار بنود لائحة الترخيص لدور العرض السينمائي بالمملكة”، واضافت الوزارة في بيان ان “التراخيص تبدأ فورا”.

وتأتي تلك الخطوة فيما تطلق شركة “فوكس سينما” ومقرها دبي، أول عرض علني في السعودية، ويستمر العرض حتى السبت ويهدف إلى التوعية على مرض الزهايمر. وتسعى شركات السينما الكبيرة لدخول السوق السعودية التي تضم اكثر من 30 مليون شخص، غالبيتهم دون سن 25 عاما.

وفي كانون الأول/ديسمبر وقعت الشركة الاميركية “ايه ام سي انترتينمنت” أكبر مشغل لدور السينما في العالم مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل دور سينما في المملكة. وستواجه إي.إم سي منافسة شرسة من شركات كبيرة مثل فوكس.

وتحاول الحكومة السعودية تشجيع العروض وأشكال اخرى من نشاطات الترفيه في اطار خطة طموحة للاصلاحات يدعمها ولي العهد محمد بن سلمان، رغم معارضة الاوساط المحافظة. وينفق السعوديون مليارات الدولارات سنويا لمشاهدة عروض سينما وزيارة دور ترفيه في أماكن سياحية مجاورة مثل دبي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية