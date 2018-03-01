اعلنت ارمينيا انها الغت اتفاقات التطبيع مع تركيا متهمة انقرة بأنها “عاجزة عن التخلص من الافكار النمطية” في حين ان علاقاتهما تبقى متأثرة بمجازر الارمن خلال الحرب العالمية الاولى. ونشر الرئيس الارمني سيرج ساركيسيان الخميس مرسوما امر بـ “الغاء عملية توقيع الاتفاقات” التي تمت في العاشر من تشرين الاول/اكتوبر 2009 في زوريخ بسويسرا.

وكانت هدف الاتفاقات اقامة علاقات دبلوماسية بين ارمينيا وتركيا واعادة فتح الحدود لكن يتعين على برلماني البلدين المصادقة عليها لتطبيقها، لكن لم تتم المصادقة في ارمينيا او تركيا. وقبل نشر المرسوم على موقع الرئاسة الارمنية اتهم وزير الخارجية الارمني ادوار نالبانديان تركيا بـ “انها غير مستعدة للمصادقة على هذه الاتفاقات ولا تطبيقها” في خطابه خلال اجتماع لمجلس الامن القومي. واكد ان “تصريحات تركيا حول زعمها بانها ترغب في مصالحة تاريخية لا علاقة لها بالواقع” منتقدا انقرة “لانها ليست بالقوة اللازمة للتخلص من افكارها النمطية”.

ويقدر الارمن بما بين مليون ومليون ونصف عدد ضحايا الحملات المنهجية ضدهم من قبل السلطنة العثمانية بين 1915 و1917، وتصف ارمينيا هذه المجازر بـ “الابادة” في حين ترفضها انقرة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية