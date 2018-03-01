يتوجه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الى مصر الأحد المقبل، في أول زيارة الى الخارج منذ تعيينه وليا للعهد في المملكة في حزيران/يونيو الفائت قبل زيارته لندن وواشنطن، كما أفاد مصدر حكومي الخميس وكالة فرانس برس.

ويزور بن سلمان بريطانيا الاربعاء لمباحثات مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قبل أن يتوجه الى الولايات المتحدة التي يزورها من 19 حتى 22 اذار/مارس. والسعودية ومصر حليفان رئيسيان في الشرق الأوسط، ويتشارك البلدان مواقف سياسية في المنطقة خصوصا حيال حرب اليمن وقطع العلاقات مع قطر، والموقف من ايران.

وتأتي زيارة بن سلمان للقاهرة قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نهاية اذار/مارس الجاري، ومن المتوقع أن يفوز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية.

وقال المصدر الحكومي الخميس إن اختيار بن سلمان مصر أول محطة لزياراته الخارجية كولي للعهد هدفه “التأكيد أن التعاون المصري السعودي على أعلى مستوى”. ومصر مشاركة في تحالف العدوان على اليمن الذي بدا في 26 اذار/مارس 2015، وهو عدوان تقول الأمم المتحدة إنه اسفر عن احد أسوأ الازمات الإنسانية في العالم.

كما أن مصر والسعودية جزء من تكتل عربي يضم الإمارات والبحرين أعلن في 5 حزيران/يونيو الفائت مقاطعة قطر بسبب علاقتها المزعومة بالجماعات المتطرفة، وتنفي قطر هذه الاتهامات. كما من المتوقع أن يزور الامير محمد بن سلمان الذي تم تعيينه كولي للعهد في 21 حزيران/يونيو الفائت فرنسا خلال الأسابيع المقبلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية