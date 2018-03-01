اعلنت السلطات الانتخابية ان الانتخابات الرئاسية في فنزويلا التي كانت مقررة في 22 نيسان/ابريل ارجئت الى النصف الثاني من ايار/مايو. وقالت السلطات “نقترح ان تجري الانتخابات الرئاسية في شكل متزامن” مع انتخابات المجالس الاقليمية بحسب اتفاق بين حكومة نيكولاس مادورو الاشتراكية والمرشح المعارض هنري فالكون.

والانتخابات الرئاسية تجري عادة في كانون الاول/ديسمبر لكن السلطات الانتخابية قررت تقريب موعدها الى نيسان/ابريل ما اثار انتقاد قسم من المجتمع الدولي والائتلاف الفنزويلي المعارض الذي قرر مقاطعتها.

وينافس مادورو الذي يترشح لولاية جديدة تبقيه في الحكم حتى 2025 المعارض التشافيزي هنري فالكون اضافة الى اربعة مرشحين شبه مجهولين. ورفض ائتلاف “طاولة الوحدة الديموقراطية” المعارض تقديم اي مرشح بحجة ان المعسكر الرئاسي لم يوفر كل الضمانات الضرورية.

ويشمل الاتفاق بين الحكومة وفالكون الطلب من الامم المتحدة ارسال بعثة مراقبين وتمديد مهلة تسجيل الاسماء على القوائم الانتخابية للفنزويليين المهاجرين و”العدالة في استخدام وسائل الاعلام العامة والخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي في اطار الحملة الانتخابية”. وقالت تيبيساي لوسينا رئيسة المجلس الانتخابي الذي تتهمه المعارضة بدعم مادورو “هذا الاتفاق يؤكد اننا ننتخب قادتنا وممثلينا في فنزويلا مع اكبر الضمانات الدستورية والديموقراطية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية