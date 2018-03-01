صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي “من خلال متابعتها المستمرة لنشاطات عناصر التنظيمات الارهابية، ولا سيما أولئك الذين قاتلوا ضد الجيش اللبناني في جرود عرسال، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من رصد وتوقيف في بلدة عرسال، المدعو: أ.ق. (مواليد عام 1995، سوري).

بالتحقيق معه، اعترف بما يلي:

– حضر الى لبنان عام 2014 مع عائلته وأقام في منطقة وادي حميد/ عرسال.

– بعد لجوئه الى عرسال، التحق بصفوف جبهة النصرة.

خضع:

– لدورة عسكرية اولية في صفوف الجبهة المذكورة.

– لدورة شرعية على يد احد مشايخ الجبهة.

– قاتل تحت لواء جبهة النصرة في جرود بلدة فليطة.

– يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي.

أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام