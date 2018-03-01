أبرز الأخبار الأمنية والحوادث المتفرقة في لبنان اليوم الخميس 01-03-2018

توقيف سوري لانتمائه إلى جبهة النصرة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي “من خلال متابعتها المستمرة لنشاطات عناصر التنظيمات الارهابية، ولا سيما أولئك الذين قاتلوا ضد الجيش اللبناني في جرود عرسال، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي من رصد وتوقيف في بلدة عرسال، المدعو: أ.ق. (مواليد عام 1995، سوري).

بالتحقيق معه، اعترف بما يلي:

– حضر الى لبنان عام 2014 مع عائلته وأقام في منطقة وادي حميد/ عرسال.

– بعد لجوئه الى عرسال، التحق بصفوف جبهة النصرة.

خضع:

– لدورة عسكرية اولية في صفوف الجبهة المذكورة.

– لدورة شرعية على يد احد مشايخ الجبهة.

– قاتل تحت لواء جبهة النصرة في جرود بلدة فليطة.

– يوجد بحقه مذكرة توقيف بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي.

أودع الموقوف القضاء المختص بناء على إشارته”.

توقيف سارق في مزرعة مشرف

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي “بتاريخ 24/1/2018، ادعى احد المواطنين امام مخفر قانا في وحدة الدرك الاقليمي، ضد شخص مجهول بجرم سرقة خزنة حديدية تحتوي على مبالغ مالية وساعات ومصاغ ذهبية تقدر قيمة المسروقات بحوالي /43000/ $، من داخل منزله الكائن في مزرعة مشرف.

بتاريخ 29/1/2018، احيل المحضر الى مفرزة صيدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قامت بها هذه المفرزة، تم الاشتباه بأحد العمال في البلدة المذكورة، وتمكنت من توقيفه بتاريخ 5/2/2018، ويدعى: ع.ا (مواليد عام 1996، سوري).

بالتحقيق معه، وبعد مواجهته بالقرائن والادلة، اعترف بإقدامه على السرقة، وانه خبأ المسروقات في احدى المغاور في خراج بلدة مزرعة مشرف.

على الفور، توجهت دورية الى المكان المشار اليه وعثرت على مبلغ /33000/ $ والمصاغ الذهبية، حيث كانت مخبأة في حجرة على علو 6 امتار داخل المغارة.

وسلمت المضبوطات الى صاحبها، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.

توقيف شخص في البقاع بجرم نقل وتجارة الاسلحة

وأوقفت دورية من مكتب مكافحة الارهاب والجرائم الهامة في البقاع، المدعو فوزي.ش بجرم نقل وتجارة الاسلحة.

توقيف 130 مطلوبا بجرائم مختلفة

أفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن توقيف 130 مطلوبا، أمس الأربعاء، بجرائم: مخدرات، قتل، خطف وسرقة.

ضبط 1181 مخالفة سرعة زائدة

وأفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي عن ضبط 1181 مخالفة سرعة زائدة، أمس الأربعاء، عن طريق الرادار.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام