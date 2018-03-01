قالت فرجينيا راجي رئيسة بلدية مدينة روما إن سلطات المدينة تخطط لحظر سيارات الديزل في وسط المدينة بحلول عام 2024.

وروما إحدى أكثر المدن زحاما في أوروبا وبها آلاف الآثار في مناطق مفتوحة معرضة للخطر بسبب التلوث.

وأعلنت راجي القرار على صفحتها على فيسبوك قائلة ”إذا أردنا التدخل بجدية فعلينا أن نتحلى بالشجاعة لاتخاذ إجراءات قوية“.

جاءت تصريحاتها بعد حكم أصدرته محكمة في ألمانيا يخول سلطات المدن هناك إمكانية حظر سيارات الديزل الأكثر تلويثا للبيئة.

وثلثا السيارات الجديدة التي بيعت في إيطاليا العام الماضي، وعددها 1.8 مليون سيارة، تعمل بالديزل.

وتحاول السلطات في روما بصورة منتظمة منع المركبات الأقدم والأكثر تلويثا للبيئة من شوارعها خلال الأيام التي يصل فيها التلوث إلى مستويات حرجة.

وعلاوة على المشاكل الصحية، يلحق التلوث الناتج عن عوادم السيارات ضررا شديدا بالآثار القديمة الكثيرة في روما.

وأظهرت دراسة لوزارة الثقافة العام الماضي أن 3600 أثر حجري و60 تمثالا من البرونز عرضة للتدهور بشدة بسبب تلوث الهواء.

المصدر: رويترز