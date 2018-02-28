فنيش خلال اطلاق لعبة الدفاع المقدس: الانتخابات ستجري في موعدها ونسعى لبناء دولة حقيقية تواجه مشاكل المواطن

أطلقت وحدة الاعلام الالكتروني في حزب الله اللعبة الالكترونية الجديدة “الدفاع المقدس” الثلاثية الأبعاد في حفل أقيم في قرية الساحة – طريق المطار، برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش. وحضر الحفل المستشار الثقافي للسفارة الايرانية محمد مهدي شريعتمدار، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، مسؤول الاعلام الالكتروني في ...