الدفاع المقدس لعبة افتراضية تحاكي بطولات مجاهدي المقاومة الاسلامية ضد المد التكفيري في لبنان وسوريا.
المصدر: المنار
الدفاع المقدس لعبة افتراضية تحاكي بطولات مجاهدي المقاومة الاسلامية ضد المد التكفيري في لبنان وسوريا.
المصدر: المنار
أطلقت وحدة الاعلام الالكتروني في حزب الله اللعبة الالكترونية الجديدة “الدفاع المقدس” الثلاثية الأبعاد في حفل أقيم في قرية الساحة – طريق المطار، برعاية وحضور وزير الشباب والرياضة محمد فنيش. وحضر الحفل المستشار الثقافي للسفارة الايرانية محمد مهدي شريعتمدار، رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، مسؤول الاعلام الالكتروني في ...