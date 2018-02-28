ازالة خطر قارورة شاطىء الاوزاعي.. فمن أين أتت؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2018 - 21:30
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مركز المصالحة الروسي: الهدنة الإنسانية الثانية في الغوطة الشرقية انتهت من دون تحقيق أي نتائج
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اللواء إيغور كونشنكوف: هذه المزاعم تنشرها أجهزة دعائية أسستها واشنطن ولندن وخاصة "المرصد السوري لحقوق الإنسان"
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محاكم الاحتلال تؤجل هدم 15 وحدة استيطانية في بؤرة نتيف هأفوت بالضفة الغربية حتى 15 من حزيران / يونيو المقبل
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مصادر يمنية: استشهاد 5 فتيات وإصابة 3 في غارة لطيران العدوان السعودي الأميركي على منطقة البغيل في الحديدة
مصادر يمنية: استشهاد طفلين وجرح 8 في غارات جديدة لطائرات العدوان السعودي الأميركي على محافظة صعدة
جمهورية الكونغو الديموقراطية: 23 قتيلاً في مواجهات اتنية شرق البلاد للاستيلاء على الأراضي
أرقام رسمية: تسجيل نمو بمعدل 7.2 بالمئة في الربع الثالث من العام المالي للاقتصاد الهندي الثالث في القارة الآسيوية
لافروف: واشنطن تعرقل نزع السلاح النووي عبر إبقاء "أسلحة نووية في أوروبا لاستخدامها ضد روسيا"
الاتحاد الأوروبي: يمكن لإيرلندا الشمالية البقاء ضمن اتحاد جمركي مع الاتحاد رغم خروج بريطانيا
مصدر رسمي سعودي: ولي العهد محمد بن سلمان يزور واشنطن في 19 آذار / مارس المقبل
مئات اللاجئين الروهينغا يفرون من منطقة حدودية إلى بنغلادش بعد تلقيهم تهديدات من الجيش البورمي
ازالة خطر قارورة شاطىء الاوزاعي.. فمن أين أتت؟
منذ 1 ساعة
28 February، 2018
تقارير مصورة
في الأوزاعي أزيل خطر القارورة الحمراء والله لطف.
المصدر:
قناة المنار
قارورة شاطىء الاوزاعي
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