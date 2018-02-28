قبلَ ان تُفتحَ الدفاترُ الانتخابيةُ وتلك المالية، من الموازنةِ المكهربةِ الى الارقامِ العصيةِ على الحل، اُحجيةٌ جديدةٌ عندَ الشواطئِ اللبنانية، حملتها قارورتانِ تحويانِ موادَّ مشعةً عُثر عليهما بالصدفةِ عندَ شاطئِ الاوزاعي..

استنفرت الدولةُ بكاملِ اجهزتِها حتى مركزِها للبحوثِ العلمية، وبعدَ البحثِ والمتابعةِ خلَصت الى انَ منطقةَ الاوزاعي نجَت من كارثةٍ حقيقية..

واِن تحققَ الامانُ الآنيُ من هاتينِ القارورتين، فانَ السؤالَ عن مصدرِهما؟ ومن اتى بهما الى الشواطئِ اللبنانية؟ وهل هُما وحيدتانِ أم لهما اخواتٌ في مياهنا الاقليمية؟

في اجوائنا الاقليميةِ رصدٌ للملفاتِ الانتخابيةِ اللبنانية، معَ زيارةِ الموفدِ السعودي الى بيروت، المتبوعةِ سريعاً بزيارةِ رئيسِ الحكومة سعد الحريري الى الرياض ..

وبانتظارِ اَن تَنتهيَ الزيارةُ وتبدأَ مفاعيلُها الانتخابيةُ على حلفاءِ السعوديةِ في لبنان، فانَ التداخلَ الانتخابيَ وضيقَ الشعاراتِ ربما ضَيَّقَ على البعضِ العِبَرَ والعبارات، فَرُصِدَ التغييرُ الفعليُ في معراب ومعه الاصلاحُ في العمقِ كما وصفَ نفسَه ومرشحيه رئيسُ حزبِ القوات سمير جعجع..

المصدر: قناة المنار