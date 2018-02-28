تقام على سطح القمر العام المقبل أول شبكة للهواتف المحمولة، تتيح بثا عالي التقنية إلى الأرض في إطار مشروع لدعم أول بعثة للقمر ممولة من القطاع الخاص.

وقالت شركتا فودافون ألمانيا ونوكيا لمعدات الشبكات وشركة أودي لصناعة السيارات الثلاثاء، إنها تعمل معا لدعم البعثة، وذلك بعد مرور 50 عاما على سير أول رواد فضاء من إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) على سطح القمر.

وقالت فودافون إنها اختارت نوكيا شريكا تكنولوجيا لتطوير شبكة مجهزة للعمل في الفضاء، ستكون على هيئة جسم صغير يزن نحو كيلوغرام واحد.

وذكرت فودافون أن الشركات تعمل مع شركة “بي.تي ساينتستس” فيبرلين بهدف إطلاق المهمة في 2019 من كيب كنافيرال، على متن صاروخ فالكون 9 تابع لشركة سبيس إكس.

المصدر: سكاي نيوز