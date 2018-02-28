قوى الامن الداخلي: توقيف 136 مطلوبا امس بجرائم مختلفة مخدرات، نشل، سرقة وتزوير (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 28 2018 - 08:53
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إصابة عدد من المدنيين جراء سقوط قذائف على مدينة جرمانا بريف دمشق مصدرها الجماعات المسلحة في الغوطة
لافروف بعد لقاء نظيره الفرنسي: يجب الالتزام بقرار مجلس الأمن ومنع الإرهابيين من مواصلة قصف الأحياء السكنية في دمشق
وزير الخارجية الفرنسي: من أولوياتنا مكافحة الإرهاب وبذل الجهود لمنع تحول النزاع السوري إلى إقليمي
التحالف الدولي يرتكب مجزرة جديدة راح ضحيتها 24 سورياً من المهجرين في منطقة ظهرة العلوني بريف دير الزور الجنوبي الشرقي
الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة في الشمال السوري تقول إنها شكلت تنظيماً موحداً تحت اسم "حراس الدين"
مساعد رئيس مجلس الشورى الإيراني: سلوك أميركا في سوريا يجسد تحيزاً تاماً لتحقيق مصالح الكيان الصهيوني
الرئيس بري يصف اللقاء بالموفد السعودي نزار العلولا بالودي ويقول إنه سيغادر اليوم على أمل لقاءات أخرى
الوزير علي حسن خليل: لم نضع مهلة لانتهاء مناقشة الموازنة ولكن إذا أردنا إنجازها لا بد من إقرارها قبل 5 آذار
الوزير خليل: مؤشرات النقاش حول الموازنة إيجابية وستستكمل في اجتماع السراي الأربعاء
اللواء جميل السيد يعلن أنه مرشح مستقل في تحالف لائحة بعلبك الهرمل لخوض الانتخابات النيابية و"ضمن الخط المقاوم نفسه"
سلطات الاحتلال تعلق الإجراءات الضريبية التي فرضتها على ممتلكات الكنائس بعد إغلاق كنيسة القيامة
مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في العيساوية بعد اقتحامها لمنع احتفال بالإفراج عن الأسير حمزة درباس
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: الفيتو الروسي بداية لإنهاء التسلط الأميركي على الملف اليمني
محمد علي الحوثي: الفيتو الروسي والأخذ بتعديلات موسكو على مشروع القرار فشل سياسي للعدوان الأميركي السعودي
نائب وزير الخارجية الإيراني: الفيتو الروسي ضد قرار أميركي يدين إيران بخصوص اليمن فشل جديد لواشنطن
مصادر يمنية: 10 مواطنين بين شهيد وجريح بينهم مسعفون في غارات للعدوان على منطقة حفصين بمديرية سحار في صعدة
مصادر يمنية: 4 شهداء في غارة لطائرات العدوان السعودي الأميركي على مواطنين في منطقة الغازة بمحافظة الحديدة
نائب رئيس الحكومة التركية: قرار محكمة تشيكية إطلاق سراح القيادي السوري الكردي صالح مسلم "دعم للإرهاب"
تقرير أميركي: واشنطن غاضبة من استعادة الحشد الشعبي دبابات أبرامز استولى عليها تنظيم داعش
حركة طالبان الأفغانية تدعو إلى محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة للتوصل إلى "حل سلمي" للنزاع
تعيين شبهاز شريف شقيق رئيس الوزراء الباكستاني المقال نواز شريف رئيساً للحزب الحاكم ما يقربه من تولي رئاسة الحكومة
وكالة الأنباء السودانية: تغييرات واسعة في قيادة القوات المسلحة شملت إقالة رئيس الأركان
الرئيس الدوري لمنظمة "اوبك" يتوقع توازن أسواق النفط العالمية هذا العام مع استمرار فرض قيود على الإنتاج
مقتل 5 جنود في الجيش الكولومبي وجرح 10 في هجوم "لمتمردين" على نقطة لهم قرب الحدود مع فنزويلا
موجة صقيع سيبيرية في معظم أنحاء القارة الأوروبية والثلوج تلامس سواحلها على البحر المتوسط
حصيلة الزلزال في بابوا غينيا الجديدة بلغت 30 قتيلاً على الأقل وصعوبات تواجه أعمال الإغاثة في المناطق الجبلية
قوى الامن الداخلي: توقيف 136 مطلوبا امس بجرائم مختلفة مخدرات، نشل، سرقة وتزوير (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 22 mins
28 February، 2018
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