أعلن المكتب الاعلامي في وزارة البيئة أن “وزير البيئة طارق الخطيب توجه فور تبلغه بوجود نفايات نووية على شاطىء الاوزاعي الى المنطقة مع فريق من وزارة البيئة، وتبين أن الموضوع يتعلق بقارورة غاز تحتوي مواد مشعة.

وأجرى وزير البيئة اتصالات سريعة بكل من وزير العدل سليم جريصاتي ومدير عام الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية بلال نصولي الذي وعد بإرسال فريق تقني للكشف على قارورة الغاز، مطمئنا أن هكذا نوع من المواد يمكن إحتواء خطره ولا داعي للهلع”.

اضاف البيان: “ولدى وصول وزير البيئة الى الاوزاعي وجد أن فريقا من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني حضر الى الموقع، فإتصل بمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس وطلب منه فتح تحقيق بواسطة الشرطة العسكرية لمعرفة كيفية وصول القارورة الى الشاطىء، هل لفظها البحر أم وضعت هناك بهدف التخلص منها، وعلى ضوء التحقيقات تتخذ الاجراءات المناسبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية