تمديد توقيف مشتبه بهما في قضايا فساد تطاول نتانياهو – موقع قناة المنار – لبنان
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February 27 2018 - 08:27
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حزب الله: قرار تحديد موعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس جزء من سياق متواصل لتهويد القدس وتصفية القضية الفلسطينية
حزب الله: تزامن هذا القرار مع ذكرى النكبة هو إمعان في إذلال العرب والمسلمين
حزب الله يدعو الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى القيام بتحركات فاعلة لفضح هذا العدوان والوقوف بوجهه
حزب الله يدين ويستنكر قيام العدو الإسرائيلي بفرض ضرائب على دور العبادة المسيحية في مدينة القدس المحتلة
حزب الله يؤكد أن القدس هي مدينة لجميع المؤمنين من كافة الديانات السماوية وستبقى كذلك
الخارجية اللبنانية: خطوة إغلاق أبواب كنيسة القيامة صرخة مدوية إلى المجتمع الدولي لوضع حد لغطرسة "إسرائيل"
الخارجية اللبنانية تدعو إلى إجبار سلطات الإحتلال على التراجع عن قرارها فرض ضرائب على ممتلكات الكنائس
وزير الدفاع الروسي: هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية ابتداء من الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر
مركز المصالحة الروسي في سوريا يعلن عن ممرات إنسانية لأهالي الغوطة الشرقية تؤدي إلى مخيم الوافدين في دمشق
مركز المصالحة: القوات السورية ستتوقف عن استهداف الإرهابيين في محيط دوما وعربين يومياً بين 9:00 صباحاً و 14:00 بعد الظهر
وزيرة خارجية الإتحاد الأوروبي تدعو إلى تطبيق فوري للهدنة التي طلبها مجلس الأمن الدولي في سوريا
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم يطلق ماكينة الحزب الإنتخابية للدوائر الـ 5 في الشمال وجبل لبنان
الشيخ نعيم قاسم يدعو إلى تقديم مصلحة لبنان على مصالح الآخرين الذين يحاولون جعله مطيه لهم
الحريري يلتقي الموفد السعودي إلى لبنان: المحادثات كانت ممتازة وتلقيت دعوة لزيارة المملكة وسألبيها في أقرب وقت ممكن
الحريري يقول إنه يدعم خيار تأمين الكهرباء للمواطن 24 على 24 ساعة وإن هناك جلسة قريبة للحكومة تخصص لهذا الملف
روسيا تستخدم حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار بريطاني حول اليمن
مجلس الأمن الدولي يقر بالإجماع مشروع قرار روسي بشأن تجديد العقوبات على اليمن
المندوب الروسي في مجلس الأمن الدولي: طالبنا بالحصول على تفاصيل حول استخدام الأسلحة في اليمن ولم نتلق رداً
السعودية: إنهاء خدمات رئيس هيئة الأركان وإحالة قائد قوات الدفاع الجوي إلى التقاعد وإعفاء نائب وزير الداخلية من منصبه
مصادر يمنية: أفراد الجيش اليمني واللجان الشعبية يقنصون جنديين سعوديين في موقعي العبادية والحسكول في جيزان
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن صالح الصماد: تحالف العدوان وقف عاجزاً أمام تضحيات اليمنيين وإصرارهم على الصمود
الحزب المحافظ في ألمانيا بزعامة أنجيلا ميركل يقر بغالبية ساحقة اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الإشتراكي الديموقراطي
الحزب المحافظ في كندا يعلن أن سيعترف بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي في حال فوزه في الانتخابات عام 2019
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يعلن أنه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب "لأن البلاد بحاجة الى الاستقرار"
رئيس الوزراء السويدي يتعرض لحادث سير بسبب العاصفة الثلجية دون أن يصاب أحد
تمديد توقيف مشتبه بهما في قضايا فساد تطاول نتانياهو
منذ 30 mins
27 February، 2018
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