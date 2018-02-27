أكد رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي أن السلام لا يمكن أن يتحقق بالمزيد من العقوبات، وأن اعتماد المشروع الروسي والفيتو الروسي هو‏ فشل سياسي للعدوان الأمريكي السعودي.

وقال في تغريدات على حسابه في “تويتر” تعليقا على اعتماد مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار روسي جدد نظام العقوبات على اليمن إن اعتماد المشروع الروسي والفيتو الروسي هو‏ فشل سياسي للعدوان الأمريكي السعودي، وبداية جديدة لإزالة التسلط الأمريكي على الملف اليمني، حيث أنه يأتي على الرغم مما قامت به ‏دول العدوان طوال سنة كاملة، من أخذ بقايا الصاروخ اليمني إلى أمريكا، ودعوة سفراء مجلس الأمن للفرجة عليه، وكذلك فبركة تقرير غير مهني لما سمي بفريق الخبراء، وغير ذلك.

وأضاف “لقد كانوا في انتظار هذا اليوم لكنهم لم يجنوا بأموالهم سوى هزيمة سياسية على مرأى ومسمع من العالم”، واصفا ذلك بأنه نتاج خزي جرائمهم بحق الشعب المحاصر.

وكان مجلس الأمن الدولي أقر بالإجماع مساء الاثنين مشروع القرار الروسي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن حتى شباط/فبراير 2019.

المصدر: المسيرة نت