أقر مجلس الأمن الدولي، مساء الاثنين، بالإجماع مشروع القرار الروسي بشأن تجديد نظام العقوبات على اليمن.

وتضمن القرار الذي قدمته روسيا إلى المجلس، السبت، تمديد العقوبات على اليمن حتى شباط/فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران.

وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن “طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015″، زاعما أن “الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع”.

واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو على مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن.

وتشير الصيغة الأخيرة لمشروع القرار البريطاني إلى “قلق محدد” من أن “أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة” وأن طهران “لم تلتزم” بالقرارات الأممية.

كما وافق مجلس الأمن بالإجماع تمديد عمل لجنة الخبراء في اليمن.

وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الصيغة الواردة في قرار بريطانيا تمثل خطرا ليس فقط على اليمن بل على المنطقة.

وقال المندوب البريطاني ماثيو رايكروفت إنه قد تم الاتفاق على قرار متوازن بشأن اليمن بعد تقديم تنازلات. ودعا كل أطراف النزاع اليمني لحل خلافاتهم بشكل سلمي. وأفاد ماثيو رايكروفت بأنه “لا يمكن القبول بالهجمات الصاروخية على أهداف مدنية في السعودية”.

من جهتها، قالت نائبة المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة إن “إيران تستمر في زعزعة الاستقرار في المنطقة”، مبينة أن “إطلاق الحوثيين الصواريخ على السعودية قد يشعل نزاعا إقليميا”. وشددت على أن “واشنطن لم ولن تتوقف عن السعي لمحاسبة إيران على تصرفاتها”.

المصدر: المسيرة نت