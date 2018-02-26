دعا رئيس “المؤتمر الشعبي اللبناني” كمال شاتيلا الى “التمسك بالوحدة الوطنية وبعناصر القوة في مواجهة العدو الصهيوني”، ولفت الى ان “المطلوب هو ضرب التيار الوطني العروبي والعروبيين في لبنان لأن ضربهم سيسهل ضرب لبنان وتقسيمه”.

وقال شاتيلا في حديث له الاثنين إن “من يحكم لبنان حاليا هو ثالوث جهنمي يتمثل بأصحاب المصارف الكبرى والشركات العقارية الكبرى ومغتصبي الأملاك البحرية وما السياسيين إلا تعبير عن هؤلاء”، مؤكدا أن “نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة لن تشهد تغييرا جذريا للمشهد النيابي الذي سيبقي على هيمنة كبار الإغنياء”.

ورأى شاتيلا أن “الطبقة التي تحكم في لبنان تتناقض مع مفاهيم الديموقراطية المتعارف عليها والتي تتمثل بحكم الأغلبية الشعبية فيما الديموقراطية التي نعيشها نتاج للتطبيق الخاطئ لدستور الطائف على مختلف الصعد”، ودعا “الناس لاختيار مرشحين يعبرون عن إحتياجات الناس وتطلعاتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام