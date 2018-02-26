استقالت وزيرة الدولة لشؤون العمل في اليونان الاثنين بعدما تبين انها “تتلقى بدل سكن الف يورو شهريا منذ نحو سنتين مع انها ميسورة الحال”.

واعلن مكتب رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس ان الاخير “قبل استقالة” الوزيرة رانيا انتونوبولوس بعد ساعات فقط على اعلانها استعدادها لرد 23 الف يورو تلقتها كبدل سكن خلال العامين الماضيين، واكتفى المكتب بتوجيه “شكر” الى الوزيرة على عملها في الوزارة.

وعملت انتونوبولوس باحثة في الولايات المتحدة قبل ان تدخل الحكومة في كانون الثاني/يناير 2015 وهي لا تملك منزلا في اثينا، واوضحت ان كل ما فعلته هو الاستفادة من قانون يعود الى العام 1994 يعطي بدل سكن الى النواب والوزراء.

وقالت في بيان “لم ارد ابدا اهانة الشعب اليوناني” في اشارة الى الوضع الاقتصادي السيء.

واعلنت الوزيرة انها “تتفهم استهجان الراي العام كونها تلقت بدل السكن مع انها ميسورة الحال”، حيث كانت اعلنت عام 2015 لدى دخولها الحكومة انها تملك اسهما بقيمة 340 الف دولار وان دخلها السنوي 70 الف يورو.

اما زوجها ديمتريس بابا ديميتريو وزير الاقتصاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 فكان اعلن عام 2015 انه يملك 2.7 مليون دولار وان دخله السنوي يتجاوز450 الف دولار، وحتى مساء الاثنين لم يكن ادلى باي تعليق على ملابسات استقالة زوجته.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية