أكد رئيس مجلس الوزراء السوري “عماد خميس” على أهمية التنسيق المستمر والتشاور بين سوريا والعراق في الصعد السياسية والاقتصادية، اضافةً الى محاربة الإرهاب الذي عانى منه الشعبان في البلدين.

ونوه “خميس” خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون العلاقات الثنائية “نزار خير الله” بالتضحيات التي قدمها الشعبان السوري والعراقي لدحر الإرهاب والحفاظ على سيادة بلديهما “مؤكداً أن الحرب على الإرهاب بالمنطقة تتطلب أن يتمتع البلدان بأعلى درجات التنسيق في مختلف المجالات”.

من جانبه “أكد خير الله أهمية توحيد جهود البلدين في إطار الحرب على الإرهاب وقطع كل مصادر الدعم عنه إضافةً إلى فتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي وإيجاد الآليات اللازمة لدعم وتطوير هذا التعاون ليشمل مختلف مجالات مرحلة إعادة الإعمار”.

المصدر: وكالة سانا للانباء