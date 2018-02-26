مواقع كردية: استشهاد 192 مدنياً بينهم 28 طفلاً و23 امرأة وإصابة 574 آخرين جراء عملية الجيش التركي والفصائل المدعومة منه في منطقة عفرين خلال 38 يوماً – موقع قناة المنار – لبنان
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February 26 2018 - 20:19
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حزب الله: قرار تحديد موعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس جزء من سياق متواصل لتهويد القدس وتصفية القضية الفلسطينية
حزب الله: تزامن هذا القرار مع ذكرى النكبة هو إمعان في إذلال العرب والمسلمين
حزب الله: من المؤكد أن التواطؤ الرسمي العربي شجع واشنطن على المضي في هذا القرار العدواني والإسراع بتنفيذه
حزب الله يدعو الشعوب العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى القيام بتحركات فاعلة لفضح هذا العدوان والوقوف بوجهه
حزب الله يرى أن المقاومة والانتفاضة هما السبيل المجدي لاستعادة الأرض المحتلة وكافة المقدسات
حزب الله يدين ويستنكر قيام العدو الإسرائيلي بفرض ضرائب على دور العبادة المسيحية في مدينة القدس المحتلة
حزب الله يؤكد أن القدس هي مدينة لجميع المؤمنين من كافة الديانات السماوية وستبقى كذلك
الإخبارية السورية: وحدات من الجيش السوري توجه ضربات للتنظيمات الإرهابية المسلحة على محور مزارع حرستا
سقوط قذيفة صاروخية على مستودعات الهلال الأحمر السوري و30 قذيفة في محيط ضاحية حرستا بريف دمشق
وزير الدفاع الروسي: هدنة إنسانية في الغوطة الشرقية ابتداء من الثلاثاء من الساعة 9 صباحاً حتى 2 بعد الظهر
وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي تدعو الى تطبيق فوري للهدنة التي طلبها مجلس الامن الدولي في سوريا
الرئيس الفرنسي يؤكد لنظيره التركي أنّ الهدنة الانسانية في سوريا تنطبق أيضا على منطقة عفرين
الخارجية الإيرانية: وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في أيار المقبل لبحث أستانا
شرطة الإحتلال تمنع وزير التربية الفلسطيني من افتتاح مدرسة تيرا سنتا وتوقفه بباب الحديد في القدس المحتلة
إقفال كنيسة القيامة في القدس المحتلة لليوم الثاني على التوالي إحتجاجا على قرار الإحتلال فرض ضرائب عليها
مصادر يمنية: أفراد الجيش اليمني واللجان الشعبية يقنصون جنديين سعوديين في موقعي العبادية والحسكول في جيزان
مستشار الإمام الخامنئي علي أكبر ولايتي: لولا التعاون بين العراق وايران لواجه العراق التقسيم وهيمنة الإرهابيين عليه
الحزب المحافظ في ألمانيا بزعامة أنجيلا ميركل يقر بغالبية ساحقة اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الإشتراكي الديموقراطي
رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد يعلن أنه لن يكون هناك تعديل وزاري مرتقب "لأن البلاد بحاجة الى الاستقرار"
رئيس الوزراء السويدي يتعرض لحادث سير بسبب العاصفة الثلجية دون أن يصاب أحد
مواقع كردية: استشهاد 192 مدنياً بينهم 28 طفلاً و23 امرأة وإصابة 574 آخرين جراء عملية الجيش التركي والفصائل المدعومة منه في منطقة عفرين خلال 38 يوماً
منذ 35 mins
26 February، 2018
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