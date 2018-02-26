أعلن مستشار وزير الصناعة ومساعد شؤون الصادرات والخدمات في موسسة تطوير التجارة الايرانية “محمد رضا مورودي” ان قيمة الصادرات غير النفطية للجمهورية الاسلامية تجاوزت الـ 41 مليار دولار، محققةً نمواً بنسبة 5 بالمئة خلال الاشهر الـ11 الماضية مقارنة بالفترة المماثلة من العام الذي سبقه.

وأضاف مورودي بمراسم تكريم المصدرين المتفوقين في محافظة البرز (وسط البلاد) ان العام الايراني المقبل (الذي يبدأ في 21آذار 2018) سيكون عاماً في غاية الأهمية “وأن الحوافز في مجال الصادرات تعد من الأمور التي تم إنجازها حيث خصصت ميزانية جيدة في هذا المجال؛ مضيفاً أنه اذا تحقق هذا الأمر فسيكون هناك مستقبلٌ زاهرٌ بانتظار هذا القطاع”.

وصرح المستشار “أن دعم تطوير الصادرات يشكل أحد البرامج الرئيسية لدائرة تطوير التجارة الايرانية، مضيفاً أن حجم صادرات البلاد من البتروكيمياويات والمعادن كان جيداً خلال العام الايراني الحالي. وأن منتجات الكافيار يشكل واحدة من خطط الصادرات الهامة المدرجة على جدول الاعمال.

وأكد رضا مورودي على ضرورة الاستثمار في القطاعات الأخرى التنافسية مثل تكنولوجيا المعلومات والسياحة والصناعات الغذائية.