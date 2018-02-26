واستهل ظريف جولته في اوروبا الشرقية بزيارة العاصمة الصربية بلغراد، حيث التقى النائب الاول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي “ايويتسا داتشيتش” وبحث معه سبل تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات .

وأعرب ظريف خلال اللقاء عن ارتياحه لزيارته صربيا مؤكداً عزم طهران على تطوير العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية والبرلمانية، مشيراً الى انه يحمل دعوة من الرئيس روحاني الى الرئيس الصربي لزيارة ايران.

واعتبر “ان قطاعات النفط والغاز والبتروكيمياويات والمناجم والاتصالات والزراعة وباقي قطاعات البنى التحتية تحتوي على أرضية مناسبة للتعاون بين البلدين”.

بدوره أعرب وزير الخارجية الصربي عن استعداد بلغراد لتعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات وقال ان وجود وفد من التجار الايرانيين برفقة وزير الخارجية بإمكانه ان يخدم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران وصربيا.

وتباحث الجانبان حول التعاون الدفاعي والعلوم والتقنيات وكذلك المجالات الثقافية والفنية والجامعية ،اضافةً الى البحث في آخر تطورات الشؤون الاقليمية والدولية.