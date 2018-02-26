أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 26 شباط 2018

النهار‎

تتضارب أرقام استطلاعات الرأي لدى المرشّحين وفق الشركات المنفّذة وقراءتها للأرقام ما يجعل الانتخابات كسوق ‏عكاظ‎.

يسأل ديبلوماسي غربي من يلتقيهم في لبنان عن نظرتهم وتوقّعاتهم حيال البلوك 9 والاعتراض الاسرائيلي، ومستقبل ‏عمليّة بدء البحث عن النفط والغاز في لبنان‎.

علم أن زيارة مرجعيّة سياسيّة وسطيّة إلى دولة خليجيّة كانت لشكر أميرها على حكمته، وعلى دعمه مشاريع صحيّة ‏في مناطق لبنانيّة‎.

عزت أوساط متابعة انتقاد زعيم وسطي لتعيينات ادارية ولوضع الكهرباء الى صعوبة تحالف حزبه مع تيار مسيحي ‏كبير‎.‎

الأخبار‎

المفاوضات تتقدّم بين التيارين‎

شهدت المفاوضات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل تقدّماً في الساعات الماضية، وخاصة لجهة الاتفاق على ‏تأليف لوائح مشتركة في عكار وفي دائرة الشمال الثالثة (بشري ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون) وفي زحلة وبيروت ‏الاولى. ولا تزال المفاوضات متعثّرة بشأن جزين ــ صيدا، كما الشوف ــ عاليه، حيث لا يزال العونيون يرفضون ‏عرض الحزب التقدمي الاشتراكي الحصول على ثلاثة مقاعد في لائحة ائتلافية. أما في طرابلس ــ المنية ــ الضنية، ‏فيريد “المستقبل” أن يكون “الوطني الحر” إلى جانبه، اقتراعاً لا ترشيحاً‎.‎

إسدال الستارة على تعيينات الخارجية‎

أسدلت الستارة على ملفّ التعيينات الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين. فقد اجتمع الوزير جبران باسيل، يوم ‏الجمعة الماضي، مع الدبلوماسيين الذين شملهم قرار التكليف (الذي لا يحتاج إلى مرسوم يمكن وزير المال عرقلة ‏إصداره)، كلّ على حدة، وأبلغهم تكليفهم بمهماتهم الجديدة. وتقول مصادر ديبلوماسية إنّ حركة أمل لن تقوم بأي ردّ ‏فعل على عدم “إعطائها” مديرية المراسم، وتكليف نجلا رياشي بها، لا سيّما أنّه لم يصدر مرسوم بذلك. وتتوقع ‏المصادر ألا يصدر المرسوم إلا غداة صدور نتائج الانتخابات النيابية‎.‎

الحسن مرشّحة في طرابلس‎

علمت “الأخبار” أن رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري يدرس إمكان ترشيح السيدة آنا الحسن، زوجة اللواء الشهيد ‏وسام الحسن، عن أحد المقاعد السنيّة في طرابلس، في دائرة الشمال الثالثة‎.‎

هدوء قومي في الكورة‎

عُقد لقاءٌ أمس في منزل النائب السابق سليم سعادة في الكورة، قاطعه عددٌ من الحزبيين، بحجّة أنّ الدعوة لم تصدر عن ‏منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي. ولا تنفي مصادر “القومي” في الكورة وجود “حالة اعتراض” على ‏ترشيح الحزب لسعادة عن أحد مقاعد القضاء الثلاثة. أما الطبيب وليد العازار، الذي كان قد هدّد بأنّه لن ينسحب لسعادة، ‏فقد حضر اللقاء في منزل الأخير، وأكد أنه سيلتزم بقرار حزبه‎.‎

ماروني “المرشح الكتائبي الأوحد”؟‎

يحاول النائب إيلي ماروني إشاعة أخبار في زحلة، مفادها أنّ ترشيح “زميله” مستشار رئيس حزب الكتائب النائب ‏سامي الجميّل، شارل سابا، عن المقعد الأرثوذكسي، “هو من أجل المناورة لا أكثر، وليس جدّياً”، لا سيّما بعد أن كان ‏ماروني يعتبر نفسه “المُرشح الكتائبي الأوحد” في زحلة، ولم يتوقع أن يتم تبنّي ترشيح سابا الذي تربطه به علاقة ‏سيّئة‎.‎

كتائبيون مع عازار‎!

يُعبّر قسمٌ من قاعدة حزب الكتائب في جزّين عن رغبةٍ في التحالف الانتخابي مع المُرشح إبراهيم عازار، لإدراكهم أنّهم ‏إن لم يكونوا ناخباً له دورٌ في الانتخابات، فسينحسر تأثيرهم في المستقبل. في المقابل، فضّلت قيادة الكتائب تسمية ‏مُرشحين في دائرة صيدا ــ جزين، هما جوزف نهرا (المقعد الماروني) وريمون نمّور (المقعد الكاثوليكي)، الذي كان ‏يُعوّل على أن يتبنّاه عازار على لائحته‎

البناء‎

كواليس‎

توقعت مصادر روسية عسكرية معنية بما يجري في سورية أن يكون الاهتمام الغربي مركزاً على إخلاء الجرحى ‏والمرضى من الغوطة عبر منظمات الإغاثة الأممية أكثر من اهتمامها بوقف دائم للقتال، وذلك لضمان إخلاء ضباط ‏مخابرات غربية يعملون مع الجماعات المسلحة في الغوطة وتسبّب الخشية من قرار بالحسم العسكري من طرف ‏سورية وحلفائها سبباً للقلق من وقوعهم أسرى ووقوع فضيحة‎…‎

الجمهورية‎

تردّد أن مسؤولاً سابقاً نجح في مسعاه لإعادة وصل ما انقطع بين نجله ومسؤول كبير، وسيُترجم ذلك في تحالف ‏إنتخابي‎.

أبدت أوساط إقتصادية تململاً من تقرير إحدى المؤسسات المالية الدولية حول لبنان، والذي ركّز على ضرورة زيادة ‏الضرائب لخفض العجز في الموازنة، واعتبرت أن هذه النصيحة تضرب الإقتصاد أكثر مما هو مضروب‎.

يبتعد تيار كبير عن الدخول في أسماء مرشحيه قبل إعلان اللوائح رسمياً‎.‎

اللواء‎

تم إدخال عدة تعديلات على لائحة إنتخابية رئيسية في بيروت لإعتبارات شخصية ومالية‎!

تدخلت شخصية بارزة لوقف السجال الذي رافق خروج أحد المستشارين من موقعه الرسمي، وذلك تجنباً لنشر المزيد ‏من الغسيل بين الأطراف المتصارعة داخل التيار الواحد‎!

طلب رئيس تيار سياسي من المحيطين به إنشاء صندوق مالي يتولى تغذيته متعهدون ورجال أعمال متنفذون ، ولم ‏يعرف إذا كانت مهمة الصندوق مؤقتة لتمويل الإنتخابات، أم هي مستمرة لتأمين متطلبات القاعدة الشعبية من تقديمات ‏وخدمات

المصدر: الوكالة الوطنية