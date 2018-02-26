أسرار الصحف المحلية الصادرة يوم الاثنين في 26 شباط 2018
النهار
تتضارب أرقام استطلاعات الرأي لدى المرشّحين وفق الشركات المنفّذة وقراءتها للأرقام ما يجعل الانتخابات كسوق عكاظ.
يسأل ديبلوماسي غربي من يلتقيهم في لبنان عن نظرتهم وتوقّعاتهم حيال البلوك 9 والاعتراض الاسرائيلي، ومستقبل عمليّة بدء البحث عن النفط والغاز في لبنان.
علم أن زيارة مرجعيّة سياسيّة وسطيّة إلى دولة خليجيّة كانت لشكر أميرها على حكمته، وعلى دعمه مشاريع صحيّة في مناطق لبنانيّة.
عزت أوساط متابعة انتقاد زعيم وسطي لتعيينات ادارية ولوضع الكهرباء الى صعوبة تحالف حزبه مع تيار مسيحي كبير.
الأخبار
المفاوضات تتقدّم بين التيارين
شهدت المفاوضات بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل تقدّماً في الساعات الماضية، وخاصة لجهة الاتفاق على تأليف لوائح مشتركة في عكار وفي دائرة الشمال الثالثة (بشري ــ زغرتا ــ الكورة ــ البترون) وفي زحلة وبيروت الاولى. ولا تزال المفاوضات متعثّرة بشأن جزين ــ صيدا، كما الشوف ــ عاليه، حيث لا يزال العونيون يرفضون عرض الحزب التقدمي الاشتراكي الحصول على ثلاثة مقاعد في لائحة ائتلافية. أما في طرابلس ــ المنية ــ الضنية، فيريد “المستقبل” أن يكون “الوطني الحر” إلى جانبه، اقتراعاً لا ترشيحاً.
إسدال الستارة على تعيينات الخارجية
أسدلت الستارة على ملفّ التعيينات الإدارية في وزارة الخارجية والمغتربين. فقد اجتمع الوزير جبران باسيل، يوم الجمعة الماضي، مع الدبلوماسيين الذين شملهم قرار التكليف (الذي لا يحتاج إلى مرسوم يمكن وزير المال عرقلة إصداره)، كلّ على حدة، وأبلغهم تكليفهم بمهماتهم الجديدة. وتقول مصادر ديبلوماسية إنّ حركة أمل لن تقوم بأي ردّ فعل على عدم “إعطائها” مديرية المراسم، وتكليف نجلا رياشي بها، لا سيّما أنّه لم يصدر مرسوم بذلك. وتتوقع المصادر ألا يصدر المرسوم إلا غداة صدور نتائج الانتخابات النيابية.
الحسن مرشّحة في طرابلس
علمت “الأخبار” أن رئيس تيار المُستقبل سعد الحريري يدرس إمكان ترشيح السيدة آنا الحسن، زوجة اللواء الشهيد وسام الحسن، عن أحد المقاعد السنيّة في طرابلس، في دائرة الشمال الثالثة.
هدوء قومي في الكورة
عُقد لقاءٌ أمس في منزل النائب السابق سليم سعادة في الكورة، قاطعه عددٌ من الحزبيين، بحجّة أنّ الدعوة لم تصدر عن منفذية الحزب السوري القومي الاجتماعي. ولا تنفي مصادر “القومي” في الكورة وجود “حالة اعتراض” على ترشيح الحزب لسعادة عن أحد مقاعد القضاء الثلاثة. أما الطبيب وليد العازار، الذي كان قد هدّد بأنّه لن ينسحب لسعادة، فقد حضر اللقاء في منزل الأخير، وأكد أنه سيلتزم بقرار حزبه.
ماروني “المرشح الكتائبي الأوحد”؟
يحاول النائب إيلي ماروني إشاعة أخبار في زحلة، مفادها أنّ ترشيح “زميله” مستشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، شارل سابا، عن المقعد الأرثوذكسي، “هو من أجل المناورة لا أكثر، وليس جدّياً”، لا سيّما بعد أن كان ماروني يعتبر نفسه “المُرشح الكتائبي الأوحد” في زحلة، ولم يتوقع أن يتم تبنّي ترشيح سابا الذي تربطه به علاقة سيّئة.
كتائبيون مع عازار!
يُعبّر قسمٌ من قاعدة حزب الكتائب في جزّين عن رغبةٍ في التحالف الانتخابي مع المُرشح إبراهيم عازار، لإدراكهم أنّهم إن لم يكونوا ناخباً له دورٌ في الانتخابات، فسينحسر تأثيرهم في المستقبل. في المقابل، فضّلت قيادة الكتائب تسمية مُرشحين في دائرة صيدا ــ جزين، هما جوزف نهرا (المقعد الماروني) وريمون نمّور (المقعد الكاثوليكي)، الذي كان يُعوّل على أن يتبنّاه عازار على لائحته
البناء
كواليس
توقعت مصادر روسية عسكرية معنية بما يجري في سورية أن يكون الاهتمام الغربي مركزاً على إخلاء الجرحى والمرضى من الغوطة عبر منظمات الإغاثة الأممية أكثر من اهتمامها بوقف دائم للقتال، وذلك لضمان إخلاء ضباط مخابرات غربية يعملون مع الجماعات المسلحة في الغوطة وتسبّب الخشية من قرار بالحسم العسكري من طرف سورية وحلفائها سبباً للقلق من وقوعهم أسرى ووقوع فضيحة…
الجمهورية
تردّد أن مسؤولاً سابقاً نجح في مسعاه لإعادة وصل ما انقطع بين نجله ومسؤول كبير، وسيُترجم ذلك في تحالف إنتخابي.
أبدت أوساط إقتصادية تململاً من تقرير إحدى المؤسسات المالية الدولية حول لبنان، والذي ركّز على ضرورة زيادة الضرائب لخفض العجز في الموازنة، واعتبرت أن هذه النصيحة تضرب الإقتصاد أكثر مما هو مضروب.
يبتعد تيار كبير عن الدخول في أسماء مرشحيه قبل إعلان اللوائح رسمياً.
اللواء
تم إدخال عدة تعديلات على لائحة إنتخابية رئيسية في بيروت لإعتبارات شخصية ومالية!
تدخلت شخصية بارزة لوقف السجال الذي رافق خروج أحد المستشارين من موقعه الرسمي، وذلك تجنباً لنشر المزيد من الغسيل بين الأطراف المتصارعة داخل التيار الواحد!
طلب رئيس تيار سياسي من المحيطين به إنشاء صندوق مالي يتولى تغذيته متعهدون ورجال أعمال متنفذون ، ولم يعرف إذا كانت مهمة الصندوق مؤقتة لتمويل الإنتخابات، أم هي مستمرة لتأمين متطلبات القاعدة الشعبية من تقديمات وخدمات
المصدر: الوكالة الوطنية