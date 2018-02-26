اصيب خمسة اشخاص بجروح الاحد بعد ان هاجمت مجموعة مؤلفة من ثمانية اشخاص مركزا مناهضا للفاشية في مدينة بيرايوس الساحلية، وفق ما أفادت الشرطة اليونانية.

واقتحم المهاجمون الذين يشتبه انهم ينتمون الى اليمين المتطرف “مركز فافيلا الاجتماعي الحر” في المدينة القريبة من اثينا وهم يحملون المشاعل والقضبان الحديدية، قبل ان يتم نقل شخصين الى المستشفى.

وقال مركز فافيلا على صفحته في موقع فيسبوك “اليوم في فترة بعد الظهر وبينما كنا نفتح مركزنا من اجل اجتماعنا الاسبوعي هاجمنا عناصر من حزب الفجر الذهبي، يرتدون الخوذات، بالقضبان الحديدية والمفرقعات”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية