استشهد 29 مدنيا على الأقل جراء غارات جديدة شنها، الأحد، طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة على قريتي الشعفة وظهرة علوني بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت وكالة “سانا” السورية الرسمية عن مصادر أهلية أن الغارات أسفرت أيضا عن وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة، ما يجعل عدد الضحايا مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

وأشارت الوكالة إلى أن طيران التحالف ارتكب في الـ 20 من هذا الشهر “مجزرة بحق السوريين راح ضحيتها 16 مدنيا جراء قصفه الأحياء السكنية في قرية البحرة بريف دير الزور الشرقي”. وذكرت “سانا” بأن التحالف، منذ إنشائه من قبل واشنطن في أغسطس 2014، خارج إطار مجلس الأمن الدولي ومن دون موافقة دمشق، “قصف عشرات المرات الأحياء السكنية في دير الزور والرقة والحسكة وأريافها”، ما تسبب بسقوط مئات المدنيين بين قتيل وجريح ووقوع أضرار مادية بمنازلهم وممتلكاتهم، إضافة إلى إلحاق أضرار كبيرة بالبنى التحتية والمرافق الحيوية.

المصدر: سانا