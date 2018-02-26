أعلن تكتل نقابي في الجزائر عزمه تنفيذ إضراب شامل يوم 4 نيسان/أبريل المقبل للاحتجاج على ما وصفه بـ”التعسف في استعمال السلطة في البلاد.

وأعلنت 12 نقابة مستقلة ممثلة لقطاع التربية والصحة والتكوين المهني والبريد والمنضوية تحت لواء “التكتل النقابي المستقل”، في بيان عن خطوات تصعيدية احتجاجا على “التسريح الجماعي” في قطاعي الصحة والتربية.

وأضاف البيان أن “غياب الحوار الجاد والمسؤول والمفاوضات الجماعية المؤدية إلى تحقيق المطالب بشكل هادئ، والانسداد الحاصل في العديد من القطاعات سيؤدي إلى المزيد من الاحتقان والتعقيد ويفتح الباب على كل الاحتمالات”.

وأشار البيان إلى أن “النقابات ستبقى متمسكة بالحوار الجاد مع الحكومة كوسيلة ناجعة لتفادي المزيد من الانسداد ومعالجة الملفات المدرجة في مختلف بياناتها”.

المصدر: وكالات