أطلق أقارب طاقم الغواصة الارجنتينية المفقودة في جنوب المحيط الاطلسي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، حملة لتمويل جهود بحث أكثر تطورا عن الغواصة الحربية المنكوبة.

وتم تأسيس حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليق مناقصة للتوصل لافضل عرض للبحث عن الغواصة “آرا سان خوان”.

وخصصت الحكومة الارجنتينية مكافأة قدرها 5 ملايين يورو “لمن يوفر معلومات وبيانات ذات جدوى” تساعد في التوصل لموقع الغواصة وطاقمها المكون من 44 شخصا.

وقالت أسر الضحايا في دعوتهم الالكترونية لجمع تبرعات بالعملة المحلية والاجنبية “نحن نبحث عن الحقيقة ويمكنكم الالتحاق بنا، نحن نجمع اموالا لتأجير سفن مزودة بأحدث التقنيات”.

وفقدت الغواصة في المحيط الاطلسي في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 وشاركت نحو 24 دولة في البحث عنها.

ويعتقد الخبراء ان الغواصة غرقت على بعد نحو 450 كيلومترا عن سواحل باتاغونيا بعد ساعات على ابلاغها قيادة البحرية عن تسرب مياه وبداية حريق وخلل في نظام البطاريات التي تدفع الغواصة العاملة بواسطة محركات ديزل.

ولا يزال تحقيق البحرية الارجنتينية في اسباب الحادث مفتوحا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية