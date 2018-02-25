أعلنت مجالس طلاب الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، في بيان، رفضها الدعوة للاضراب من قبل الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة. وطالبت بـ”الإقلاع عن عقلية أخذ الطلاب رهائن، كلما أراد طرف تحقيق أهداف خاصة به”، معتبرة ان الدعوة للاضراب “هي لأسباب لها علاقة بحساسيات داخلية، ورغبة البعض بالتفلت من القوانين والأنظمة”.

ودعت الهيئة التنفيذية للرابطة إلى “الأخذ بعين الإعتبار مصلحة الطلاب، والحفاظ على استمرارية المسيرة الأكاديمية”، وإلى “ترك الطلاب خارج صراعاتكم واعتماد الحوار لعلاج المشاكل لأنه الوسيلة الوحيدة المفيدة في مثل هذه الظروف التي يمر بها وطننا وجامعتنا”.

وختمت مناشدة “المعنيين العودة عن الإضراب، واعتماد الحوار البناء لما فيه مصلحة الطلاب والجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام