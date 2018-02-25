صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية اليوم الأحد على تعيين أمير فايسبرود، سفيرا جديدا للكيان لدى الأردن خلفا للسفيرة عينات شلاين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، مساء اليوم، إن السفير الجديد فايسبرود “شغل منصب رئيس قسم الأبحاث السياسية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وأيضاً عمل في منصب الناطق باسم السفارة في عمّان، وهو يتقن اللغة العربية”.

وعيّن فايسبرود خلفاً للسفيرة السابقة شلاين التي انتهت مهامها في عمان بناء على طلب الأردن في أعقاب حادث إطلاق نار بمبنى تابع للسفارة، والذي قتل فيه مواطنان أردنيان على يد حارس إسرائيلي.

‏وكان طاقما فنيا إسرائيليا قد وصل إلى مقر السفارة الإسرائيلية بالعاصمة الأردنية عمّان قبل نحو شهر تمهيدا لإعادة فتحها بعد أن أغلقت أبوابها في تموز/يوليو 2017 بسبب الحادث. وقد أعربت تل أبيب للأردن عن أسفها لوقوع الحادث وقامت بدفع تعويضات لذوي القتيلين بالإضافة إلى عائلة القاضي الأردني الشهيد رائد زعيتر الذي استشهد عام 2014، وتقديم الحارس القاتل للمحاكمة.

المصدر: سبوتنيك