جدد العدو الاسرائيلي خرقة للسيادة اللبنانية عبر انتهاكه المياه الاقليمية في تعد فاضح على القرار الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها السبت الى ان “زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم السبت ما بين الساعة 3.53 والساعة 7.52 على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة(جنوب) على عدة مراحل ولمسافة أقصاها حوالي 590 مترا”.

ولفت البيان الى انه “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل)”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام