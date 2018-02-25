غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور مركبة على اوتوستراد انفة(شمال لبنان) باتجاه العاصمة بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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February 25 2018 - 07:50
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حزب الله يقيم احتفالاً بمناسبة مرور 40 عاماً على تأسيس حوزة الإمام المنتظر في منطقة بعلبك
السيد حسن نصرالله: يجب مناقشة موضوع الإنتخابات من زاويتين الأولى الدائرة الإنتخابية والثانية الدائرة الوطنية
السيد نصرالله: عندما تبيع صوتك لنائب بـ 200 أو 500 دولار من المحتمل أن يراكم هذا النائب ديوناً بلا أفق على البلاد
السيد نصرالله: المصلحة الوطنية في لبنان هي القانون النسبي الذي يتيح للجميع أن يأخذوا أحجامهم الطبيعية
السيد نصرالله: معركتنا الإنتخابية ليست مع أحد بل عنوانها أن نوصل إلى المجلس النيابي أكبر عدد ممكن من النواب
السيد نصرالله: السؤال الصحيح في كل الدوائر وبالتحديد في بعلبك - الهرمل هو ماذا قدم لنا حزب الله وليس النواب؟
السيد نصرالله: يجب على الناس أن تسأل نفسها ماذا قدم حزب الله على كل الصعد الأمنية والجهادية والإجتماعية والإنمائية
السيد نصرالله: على أهل المقاومة تحمل مسؤولية التفكير والتوضيح لأن عين الأميركيين مفتوحة على منطقة بعلبك - الهرمل
السيد نصرالله: أكثر من أي وقت مضى توجد أكثرية شعبية حقيقية تؤمن بعنصر المقاومة كأحد عناصر القوة في المعادلة الذهبية
السيد نصرالله: اليوم وأكثر من أي وقت مضى هناك تآمر على المقاومة من قبل الأميركي نفسه بعد فشل أدواته في المنطقة
السيد نصرالله: لتحمي شهداء المقاومة واستمرارية المقاومة وقوتها أنت أولى أن تعطي صوتك لتحميها
مجلس الأمن الدولي يعتمد بالإجماع قراراً يدعو إلى إعلان هدنة في سوريا لمدة 30 يوماً
المندوب الروسي في مجلس الأمن: الحديث العدواني الأمريكي ضد سوريا يجب أن يتوقف ووقف إطلاق النار لا يشمل القاعدة
المندوب السوري في الأمم المتحدة: الجماعات الإرهابية لم تلتزم بأي اتفاق لوقف اطلاق النار بدعم من داعميهم
الجماعات الإرهابية الموجودة في الغوطة الشرقية تستهدف دمشق بأكثر من 50 قذيفة
إصابة العديد من المواطنين في العاصمة دمشق جراء قصف الإرهابيين المنازل السكنية والأماكن العامة
شهداء وجرحى من المدنيين جراء استهداف الإرهابيين بلدة سلحب في ريف حماة الشمالي الغربي
وزير الخارجية الروسية يبحث هاتفياً مع نظيرته السويدية القضايا المتعلقة بالتسوية السورية
المتحدث بإسم وزارة الخارجية الإيرانية: سيأتي اليوم الذي تغادر فيه السعودية اليمن بهزيمة مدوية
23 قتيلاً على الأقل في سلسلة هجمات نفذها داعش وطالبان استهدفت مواقع حكومية في افغانستان
تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن هجومين انتحاريين على مقرات رسمية في عدن جنوب اليمن
حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين تندد بقرار نقل السفارة الأميركية الى القدس: شعبنا سيتصدى لهذا القرار
قوات الحدود التونسية توقف 16 سوريا كانوا بصدد دخول اجتياز الحدود الجزائرية والتسلل إلى تونس
غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة تدهور مركبة على اوتوستراد انفة(شمال لبنان) باتجاه العاصمة بيروت
منذ 8 ساعة
24 February، 2018
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