اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء السبت والدة الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص، من شارع المدارس ببلدة جبل المكبر في القدس المحتلة.

يُشار إلى أن إسراء جعابيص تبلغ من العمر (32 عاما) من قرية جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، وحكم عليها بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة محاولتها قتل شرطي صهيوني، وذلك بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على سيارتها والتي أدت لانفجار أسطوانة غاز كانت تقلها بسيارتها على بعد خمسمئة متر من حاجز اسرائيلي يسمى “الزعيم العسكري”.

ومع الانفجار تلاشت أصابع إسراء بفعل حروق التهمت 50% من جسدها في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2015 عندما كانت في طريقها إلى مدينة القدس قادمة من مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة.

المصدر: فلسطين اليوم