أكد وزير المالية علي حسن خليل “قرار رئيس الحكومة سعد الحريري القاضي بدعم إنتاج زيت الزيتون في قضاءي حاصبيا ومرجعيون قيد التنفيذ”.

كلام خليل جاء السبت خلال استقباله وفدا من الفاعليات والمزارعين من قضاءي حاصبيا ومرجعيون، حيث ترأس الوفد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب أنور الخليل، وضم رؤساء اتحادات بلديات جبل عامل علي الزين والعرقوب محمد صعب والحاصباني سامي الصفدي الى جانب عدد من رؤساء بلديات القضاءين ورؤساء تعاونيات زراعية وفاعليات، في حضور النائب قاسم هاشم.

وقال خليل “هذا ليس دعما بالمعنى التقني إنه حق ونحن حريصون على إيصاله إلى أصحابه”، وتابع “المال المخصص لهذا المشروع الذي أطلقه النائب أنور الخليل محجوز في الموازنة العامة والأمر التنفيذي مرتبط بإجراءات سنحاول أن نسرعها قدر الإمكان بتنسيق وتوجيه من رئيس الحكومة الذي يحرص على ختم هذا الملف إيجابا كما وعد”.

واضاف خليل “الوزارة تدرس إمكانية حماية هذه الزراعة وغيرها من الزراعات والصناعات اللبنانية من خلال إدخال تعديلات ضريبية على الإستيراد تحت ما يسمى الرسم النوعي”، وأكد “اننا لن نتأخر في تحويل الأموال اللازمة للهيئة العليا للإغاثة بعد أن يتخذ دولة الرئيس قرارا بذلك ولاسيما ان الكشوفات الأولية صارت بعهدة المعنيين”.

المصدر: وطنية