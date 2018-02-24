قتل 8 أشخاص وأصيب 22 بجروح السبت، بانقلاب حافلة نقل ركاب واشتعال النار فيها على الطريق الدولي الساحلي بمحافظة الإسكندرية شمال مصر.

وقالت مصادر مصرية إن “الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تبلغت باشتعال النيران بأتوبيس أثناء سيره بالطريق الدولي الساحلي دائرة قسم شرطة محرم بك”.

وأضافت المصادر “عقب الانتقال والفحص تبين انقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة للبورسلين أثناء سيره بالطريق المُشار إليه مما أدى إلى اشتعال النيران في الأتوبيس”، واشارت إلى أن “الحماية المدنية تمكنت من التعامل مع النيران وإخمادها وقد أسفر ذلك عن إصابة 22 شخصا تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج ووفاة 8 آخرين”.

وتابعت المصادر أن “الفحص المبدئي أشار إلى أن الحادث ناتج عن محاولة قائد الأتوبيس تفادى الاصطدام بسيارة أخرى انحرف قائدها تجاهه مما أدى إلى انقلاب الأتوبيس”.

المصدر: سبوتنيك