استنكرت حركة حماس السبت، تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، التي وصف فيها الحركة الفلسطينية بأنها “متطرفة”.

وقالت “حماس” في بيان إن “وصف الجبير للحركة بالمتطرفة يعد تضليلا للرأي العام، وتشويها لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة”.

وأكدت أن “هذه التصريحات لا تعكس مزاج الشعب السعودي ولا تتوافق مع مواقف المملكة العربية السعودية المعلنة الداعمة للقضية الفلسطينية، وحق شعبنا في التمسك بقضيته وحماية حقوقه والدفاع عنها”.

وأشارت إلى أن “هذه التصريحات من شأنها تشجيع العدو الإسرائيلي على الاستمرار بارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات بحق شعبنا ورموزه وعناوين نضاله”.

المصدر: مهر