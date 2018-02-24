جيزان: إطلاق صلية صواريخ كاتيوشا على تجمع الجنود السعوديين وآلياتهم في معسكر المعطن

جيزان: قنص جندي سعودي وإعطاب معدل عيار 50 في تبة الخزان بقرية قوى

جيزان: سلاح الإسناد المدفعي يدك تجمعات للجنود السعوديين في موقعي ملحمة والفريضة

جيزان: طيران العدوان السعودي الأمريكي يشن غارتين على وادي جارة

جيزان: سلاح المدفعية يستهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم وآلياتهم في منفذ الطوال

عسير: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية للجيش واللجان على جبل أم الرياح

عسير: مدفعية الجيش واللجان تستهدف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة ووادي الهنجر وتبة الخزان وقبالة منفذ علب

المصدر: المسيرة