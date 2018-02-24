أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هنغ شوانغ السبت أن بلاده تحتج بشدة على قرار الولايات المتحدة الاميركية بفرض عقوبات على شركات صينية تتعامل مع كوريا الشمالية.

وقال المتحدث في بيان له “تعارض الصين بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب ضد المواطنين والشركات الصينية على أساس تشريعاتها الداخلية”، وتابع “قد قدمنا بالفعل احتجاجا حازما للجانب الأميركي بهذا الصدد ونطالب بوقف هذه الأعمال الخاطئة فورا حتى لا تضر بالتعاون الثنائي”.

وأشار المتحدث إلى أن “بلاده تمتثل امتثالا تاما لجميع المطالب والقرارات الخاصة بكوريا الشمالية التي تبناها مجلس الامن الدولي وتفي بجميع التزاماتها الدولية، ودعا “واشنطن للكف عن فرض عقوبات من جانب واحد ضد كيانات وأفراد صينيين”.

المصدر: سبوتنيك