أوقفت قوات الدرك بولاية القصرين التونسية 16 سوريا نجحوا في دخول البلاد عبر الحدود مع الجزائر، وتجرى حاليا تحقيقات معهم لمعرفة كيفية عبورهم الحدود تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها السبت إن “الوحدات الحدودية التونسية بفريانة التابعة لولاية القصرين تمكنت الجمعة بالقرب من الحدود مع الجزائر من توقيف 16 سوريا كانوا بصدد اجتياز الحدود الجزائرية والتسلل إلى تونس”.

وأوضح البيان أن “السلطات التونسية تحقق مع الموقوفين في كيفية تسللهم الى الحدود التونسية ودوافع ذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم”.

وكان وزير الدفاع الوطني التونسي عبد السلام الزبيدي قد قال في وقت سابق إن “تهديدات إرهابية جدّية وكبيرة مازالت تواجهها بلاده حاليا على مستوى الحدود الغربية والشرقية”، وأوضح أن “عشرات الارهابيين العائدين من سوريا والعراق يترقبون فرصة الدخول إلى تونس لذلك فإن قوات الجيش وحرس الحدود وخفر السواحل والحرس على أهبّة الاستعداد لتوقيف المتسللين”.

المصدر: سبوتنيك