دعا مجلس أمناء حركة “التوحيد الاسلامي” في لبنان في بيان له الجمعة “المرشحين للانتخابات النيابية الى تبني القضايا الحياتية والمعيشية التي تهم المواطن وأن يكون برنامجهم السياسي والانتخابي محددا وليس فضفاضا”.

وشدد البيان على “ضرورة ان تكون القضايا الأساسية هي سقف هذا البرنامج إذ أن المطلوب ليس كثرة الكلام والبنود المنوي تحقيقها أو تنفيذها”، وتابع “المطلوب السعي والعمل الدؤوب سواء في موقع النيابة أم في موقع الوزارة إلى إيجاد معالجة دائمة وجذرية لأزمات أضحت للأسف الشديد تتوارثها الأجيال”.

من جهة ثانية، حث البيان “العرب والمسلمين على إدراك خطورة ما يقوم به العدو الصهيوني من العديد من الأمور التي تصب نهاية في مؤامرة تهويد القدس الشريف والأماكن الاسلامية المقدسة وتحويلها الى التراث اليهودي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام