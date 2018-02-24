أكد الناطق الرسمي باسم القوات الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان(اليونيفيل) اندريا تننتي على العلاقة القوية بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية.

وقال تننتي إن “هذه العلاقة تقوم على التعاون والثقة المتبادلة وقد أسهمت في تحقيق الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق”.

ولفت تننتي الى ان “اليونيفيل تعمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية منذ صدور قرار مجلس الأمن الدولي 1701 في عام 2006 باحترام متبادل من اجل مزيد من السلام من خلال الاستقرار”.

وشدد تننتي على ان “القوات المسلحة اللبنانية هي الشريك الاستراتيجي لليونيفيل وتحظى بالدعم الكامل من جميع جنودنا القادمين من 41 دولة مساهمة بقوات عسكرية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام