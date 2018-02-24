غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام صور مفرق العباسية(جنوب لبنان) نقل الى المستشفى للمعالجة – موقع قناة المنار – لبنان
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February 24 2018 - 07:22
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الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي منصور العتيبي: المجلس بات قاب قوسين من اقرار مشروع قرار لوقف اطلاق النار في سوريا
دبلوماسيون أمميون: المشروع يستثني تنظيمي داعش والقاعدة ومجموعات مرتبطة بها ومجموعات ارهابية أخرى بناء على طلب موسكو
ستيفان دي ميستورا يدعو روسيا وايران وتركيا كدول ضامنة لـ أستانا لعقد اجتماع عاجل لإعادة تخفيف التصعيد بالغوطة الشرقية
الدفاع الروسية: المسلحين ما زالوا يعيقون خروج المدنيين من الغوطة الشرقية حيث يحتاج العديد منهم لمساعدات طبية عاجلة
الرئيس الروسي فلاديمر بوتين: الأعمال الشجاعة والحازمة للعسكريين الروس ساعدت الجيش السوري على هزيمةالجماعات الارهابية
شرطة دمشق: شهيد و58 جريحا مدنيا اثر سقوط 35 قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة على مناطق متفرقة من مدينة دمشق
مواقع كردية: شهيد وعدد من الجرحى بقصف مدفعي وجوي للعدوان التركي على بلدة جنديرس جنوب عفرين وقرية قوطان شمالها
الخارجية الاميركية تؤكد نقل سفارة بلادها رسميا من تل أبيب الى القدس في 14 ايار/ مايو بذكرى قيام الكيان الاسرائيلي
مسؤول الأميركي: مقر السفارة سيكون في حي ارنونا ضمن مجموعة مبان تضم الأعمال القنصلية الأميركية في القدس
أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات: قرار نقل السفارة الأميركية استفزاز لمشاعر العرب والمسلمين والمسيحيين
عريقات: إن ادارة ترامب بهذه الخطوة تكون عزلت نفسها كليا وأصبحت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل
فلسطين المحتلة: 39 مصابا في المواجهات مع جنود العدو شرق وشمال قطاع غزّة ومناطق الضفة الغربية والقدس المحتلتين
قوات الاحتلال تعتقل أحد الأطفال الفلسطينيين خلال المواجهات في منطقة باب الزاوية في الخليل بالضفة الغربية المحتلة
هيئة شؤون الأسرى والمحررين: نتائج التشريح تفيد بأن الشهيد ياسين السراديج قُتل برصاصة من مسافة صفر في أسفل البطن
رئيس الهيئة عيسى قراقع: اعدام الشهيد السراديج جريمة حرب والنتائج تفنّد رواية العدو الذي لم يحدد موعدا لتسليم الجثمان
مصادر يمنية: استهداف مدفعي لتجمعات الجيش السعودي في الجمارك ومنفذ الخضراء بنجران وقنص جندي سعودي في جيزان
مصادر يمنية: قصف صاروخي يستهدف تجمعات الجنود السعوديين والعناصر الموالين لهم في منفذ علب ومعسكر الجربة في عسير
المكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله يرفضان دعوة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين للإضراب
البيان: الثلاثاء يوم تدريس عادي وندعو الهيئة التنفيذية لإعتماد الحوار الذي يحفظ وحدة الرابطة ومصلحة الجامعة اللبنانية
هيومن رايتس ووتش: صور الأقمار الاصطناعية أظهرت أن 55 قرية على الأقل للروهينغا المسلمة سويت بالأرض في بورما
هيومن رايتس ووتش: القرى المدمرة كانت مسرحا لفظائع ضد الروهينغا ويجب ابقاؤها ليتاح للخبراء الأمميين تحديد المسؤولين عنها
الصومال: 18 قتيلا و20 جريحا بتفجير سيارتين مفخختين استهدفتا نقطة مراقبة قرب المقر الرئاسي وفندقا في العاصمة مقديشو
أميركا: وزير الخزانة ستيفن منوتشين يؤكد أن واشنطن ستفرض رزمة جديدة من العقوبات على روسيا خلال الأسابيع المقبلة
تركيا: الحكم على 3 أساتذة جامعيين بالسجن عام و3 أشهر لإدانتهم بالارهاب بسبب معارضتهم عمليات قوات الأمن ضد المدنيين
اسبانيا: شرطة كاتالونيا توقف 14 شخصا تجمعوا قرب محكمة برشلونة احتجاجا على وصفوه بقمع يمارسه القضاء في الإقليم
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غرفة التحكم المروري: جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام صور مفرق العباسية(جنوب لبنان) نقل الى المستشفى للمعالجة
منذ 9 ساعة
23 February، 2018
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