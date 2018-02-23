قال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز يوم الجمعة إن من المتوقع أن تفتح الولايات المتحدة سفارتها لدى الكيان الصهيوني في القدس في أيار المقبل.

من جانبه، هنأ وزير المواصلات والاستخبارات الإسرائيلي يسرائيل كاتس على حسابه في “تويتر” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره نقل السفارة إلى القدس في الذكرى الـ70 لتأسيس كيان العدو، وهي 14 مايو/أيار.

وأعرب كاتس عن امتنانه للإدارة الأمريكية، قائلا إن هذه الخطوة “العادلة والصحيحة” ستكون أفضل هدية للإسرائيليين بهذه المناسبة حسب تعبيره.

وأكدت قناتا “Hadashot new” و”العاشرة” الإسرائيليتان أن السفارة ستنقل في ذكرى إعلان ” دولة إسرائيل” واعتراف الولايات المتحدة بها، وذلك نقلا عن مسؤولين حكوميين.

المصدر: وكالة معاً