التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على جادة شفيق الوزان باتجاه شارل الحلو – موقع قناة المنار – لبنان
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February 23 2018 - 19:23
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التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على جادة شفيق الوزان باتجاه شارل الحلو
منذ 1 ساعة
23 February، 2018
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