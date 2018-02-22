أشارت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان لها الخميس الى ان “الاجتماع الثلاثي عقد في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان(اليونيفيل) اللواء مايكل بيري في حضور وفد من ضباط الجيش برئاسة العميد الركن مالك شمص حيث تمت خلاله مناقشة المواضيع المتعلقة بالحدود البرية والبحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة ومسائل تتعلق بتطبيق القرار 1701”.

ولفت البيان الى ان “الجانب اللبناني عبر مجددا عن موقف الحكومة اللبنانية المتمسك بسيادة لبنان على أراضيه ومياهه البحرية وثرواته النفطية ورفض جميع محاولات العدو الإسرائيلي المس بها أو الإنتقاص منها سواء لجهة إمكان مرور الجدار العازل في نقاط لبنانية أو لجهة وضع اليد على جزء من البلوك 9”.

وتابع البيان ان “الجانب اللبناني أكد موقف الجيش الحازم في مواجهة أي اعتداء إسرائيلي على هذه الحقوق”، واضاف “كذلك عرض الجانب اللبناني خروقات العدو الجوية والبحرية والبرية للبنان وطالب بوقفها فورا”.

من جهته، ركز اللواء بيري على “ضرورة الإلتزام الدقيق لمندرجات القرار1701 وترتيبات التنسيق والارتباط، مؤكدا أن “المحافظة على الاستقرار هي مسؤولية الجميع وأن القوات الدولية جاهزة للمساعدة على حل المشكلات المتعلقة بالحدود”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام