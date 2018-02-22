قرر البرلمان اليوناني الخميس تشكيل لجنة تحقيق في قضية رشاوى يشتبه بأن تكون شركة الادوية السويسرية “نوفارتيس” قد دفعتها لنحو عشرة مسؤولين سياسيين كبار بينهم رئيس وزراء سابق أثناء ولايته.

ويشتبه بأن تكون “نوفارتيس” قد دفعت بين عامي 2006 و2015 رشاوى لمسؤولين سياسيين وأطباء لتتمكن من التحكم في السوق اليونانية وبيع أدوية بأسعار مرتفعة.

وقال رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس أمام النواب “هل يشك أحد في الممارسات غير الشفافة التي تقوم بها هذه الشركة”، واضاف أن “آلاف الأطباء تلقوا أموالا بطريقة غير قانونية لوصف منتجات نوفارتيس وأن الشركة ساهمت في التلاعب بأسعار منتجاتها وقامت بتبييض أموال عبر مؤتمرات طبية مشكوك بجدواها”، وتابع أن “العدالة ستحقق”.

ومن بين السياسيين المستهدفين رئيس الوزراء السابق المحافظ انطونيس ساماراس والمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتريس افراموبولوس وحاكم مصرف اليونان يانيس ستورناراس، علما انهم ينفون جميعا الاتهامات الموجهة اليهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية