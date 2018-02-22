دعا حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي في تركيا الخميس إلى وقف العملية التي تشنها أنقرة في عفرين في شمال سوريا، وندد بكذبة أنقرة حول عدم سقوط قتلى مدنيين في العدوان على الشمال السوري.

وقالت رئيسة الحزب بيرفين بولدان إن “تركيا ليس لديها ما تربحه من عملية عفرين”، وتابعت ان “تأكيدات الحكومة التركية بعدم سقوط ضحايا مدنيين خلال العملية هي كذبة “.

وأضافت بولدان “العديد من المدنيين قتلوا في عفرين بينهم نساء وأطفال”، وتابعت “في تركيا نرى أيضا العديد من النعوش التي تضم جنودا أتراكا قتلوا لهذه الأسباب عملية عفرين يجب أن تتوقف”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية