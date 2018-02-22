ألغي نصف الرحلات الطويلة التي تسيرها الخطوط الجوية الفرنسية الخميس بسبب اضراب طيارين وطواقم ارضية وجوية، يطالبون بزيادة أجور شاملة بنسبة 6 بالمئة.

وقالت الشركة إنها تتوقع الاستمرار في 75 بالمئة من برنامجها المقرر، بما يشمل 50 بالمئة من رحلاتها الطويلة التي تنطلق من باريس و75% من رحلاتها المتوسطة التي تنطلق وتعود الى مطار شارل ديغول في باريس و85% من رحلاتها القصيرة.

وتقدر الادارة نسبة المضربين بـ28%، وافاد مصدر داخل الشركة ان هذه النسبة تشمل 33% من الطيارين و37% من الطواقم الجوية و26% من الطواقم الأرضية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية